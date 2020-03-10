Алекно: иной кандидатуры в президенты РФ, кроме Путина, сейчас нет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Другой кандидатуры, кроме нынешнего президента РФ Владимира Путина, на пост главы государства сейчас нет. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно.

На заседании во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила уточнить в конституции, что действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту. Эта поправка была поддержана Госдумой.

"Речь идет даже не о Путине, а о будущем страны. Я пока не вижу, может, к сожалению, другой кандидатуры. Стремление действующего президента сделать страну лучше очевидно, и он сегодня единственный, кто может решить ряд вопросов и что-то улучшить для страны", - сказал Алекно.

В одной из поправок в конституцию подчеркивается недопущение призывов к отчуждению территорий РФ и действий, направленных на отчуждение. "Приоритетом является сохранение суверенитета. Глобально я понимаю, что сегодня, как говорится, никто, кроме нас", - подчеркнул Алекно.