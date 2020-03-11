Миронов считает возможным пересмотр первых двух глав Конституции в недалеком будущем

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вопрос о пересмотре так называемых неприкосновенных глав Конституции может возникнуть в недалеком будущем, поэтому нужно принять закон о Конституционном собрании. Такое мнение в среду высказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Согласно статье 135 Конституции РФ, положения глав 1 ("Основы конституционного строя"), 2 ("Права и свободы человека и гражданина") и 9 ("Конституционные поправки и пересмотр конституции") не могут быть пересмотрены Федеральным собранием. Для этого необходимо созвать Конституционное собрание, закона о котором до настоящего времени нет.

"Я вас уверяю, что пройдет не так много времени, и мы подумаем: а может вообще нужно нам посмотреть и на первые две главы Конституции", - сказал Миронов, выступая в Думе в ходе рассмотрения законопроекта о поправке к Конституции в третьем чтении. В связи с этим, уверен парламентарий, необходимо принять закон о Конституционном собрании.

Политик напомнил, что справороссов, в частности, не устраивает статья 13 основного закона, запрещающая государственную или обязательную идеологию. Миронов отметил, что ряд предлагающихся поправок в Конституцию носит идеологический характер, уточнив, что речь идет об ограничениях для чиновников, браке как союзе мужчины и женщины, исторической памяти, борьбе с фальсификацией истории. "Так если мы уже элементы идеологии закладываем, то почему бы нам раз и навсегда в эту статью не внести поправки? Но это должно делать Конституционное собрание", - отметил он.

Миронов также высказал мнение, что принятие поправок приведет фактически к смене Конституции. "Да, поправками она изменена, но по сути это, действительно, другая Конституция для новой России", - заключил глава партии. Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались.

6 марта депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о порядке формирования в РФ Конституционного собрания.