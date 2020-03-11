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Володин поприветствовал депутатов Рады, присутствующих на заседании Госдумы

Заседание посетили представители крупнейшей оппозиционной фракции в Верховной раде "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал присутствующих в среду в зале пленарных заседаний Госдумы депутатов крупнейшей оппозиционной фракции в Верховной раде Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), входящих в межфракционное объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина, Россия, Германия, Франция".

Во вторник в Госдуме прошла встреча Володина с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, в тот же день Володин и Медведчук обсудили в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным создание парламентского измерения "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Давайте поприветствуем наших коллег из парламента Украины, как видите, они вместе с [главой профильного думского комитета] Леонидом Ивановичем Калашниковым [находятся] на балконе. Вчера была встреча, в рамках этой встречи мы договорились создать рабочую группу, а вообще идет формирование большого межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина, Россия, Германия, Франция", - обратился Володин к депутатам. Госдума приветствовала украинских коллег аплодисментами.

"В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы мир пришел на украинскую землю, для того, чтобы мы с вами сделали все, чтобы законодательно обеспечить решения глав государств "нормандской четверки", чтобы были выполнены Минские соглашения, - подчеркнул спикер Госдумы. - Коллеги, приезжайте, будем строить отношения на принципах добрососедства, открытости, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенного государства".

"Нас многое объединяет, от нас зависит сделать так, чтобы в будущем мы жили дружно и делали все для развития отношений между нашими странами. Спасибо, поприветствуем, это первая делегация [за последние годы]", - отметил Володин.

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Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичУкраинаГерманияРоссияФранцияКалашников, Леонид Иванович (политик)
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