ЦИК планирует организовать более 350 участков для голосования по Конституции за рубежом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Центризбирком России принял на заседании в среду за основу проект постановления о порядке организации и проведения общероссийского голосования по президентскому закону о поправке к Конституции на участках, которые будут образованы за пределами России. Как отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, всего за рубежом планируется создать более 350 участков.

"ЦИК РФ решил принять за основу проект постановления о порядке организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на участках для голосования, образованных за пределами РФ", - говорится в постановлении.

Как отмечается в документе, указанный проект будет направлен в Министерство иностранных дел РФ, Министерство обороны РФ и Федеральную службу безопасности РФ. Ведомства должны предоставить свои замечания и предложения по организации голосования в ЦИК не позднее 16 марта.

"Что касается работы зарубежных участков, то напомню, что они будут образованы в 145 странах по предложению МИД РФ. Их <...> будет 355", - сказал Булаев. В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что число стран, в которых будут образованы участки для голосования, может увеличиться в случае успешных переговоров.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также документ предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, этот день планируется сделать нерабочим. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.