Глава Бурятии Цыденов возглавил региональное отделение "Единой России"

ТАСС, 11 марта. Глава Бурятии Алексей Цыденов избран секретарем регионального отделения "Единой России", сообщает в среду официальный Telegram-канал партии.

"Секретарем регионального отделения "Единой России" в Бурятии избран глава республики Алексей Цыденов", - говорится в сообщении.

"На выборы Алексей Самбуевич выдвигался от партии, а встречи с секретарями наших первичных отделений во многом сформировали его предвыборную народную программу, с которой он более чем уверенно победил в 2017 году", - отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее в Telegram-канале партии сообщалось о том, что "Единая Россия" в марте проведет ротацию секретарей нескольких региональных отделений, некоторыми из них могут стать губернаторы.

Осенью прошлого года президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии. Турчак тогда заявлял, что вопрос обновления корпуса секретарей региональных отделений партии не закрыт, и не исключал, что очередная ротация пройдет весной. При этом он пояснял, что "никакой разнарядки (на ротацию) нет". По мнению Турчака, партия стала эффективнее работать в регионах, где губернаторы возглавили региональные отделения.

Согласно уставу "Единой России", секретарь является высшим должностным лицом регионального отделения партии, избирается конференцией отделения на срок полномочий президиума регионального политического совета.