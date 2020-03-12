Парламенты сибирских регионов одобрили закон о поправке в Конституцию РФ

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в четверг на внеочередном заседании одобрили закон о поправке в Конституцию единогласно, за поправки проголосовали 59 парламентариев. Спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив отметил, что поправки, которые вносятся в Конституцию, "носят не декларативный характер". "Каждая поправка важна, конечно же. Я считаю значимой поправку, внесенную нашим сибирским актером [Владимиром] Машковым о неделимости территории России. Очень много в новом тексте Конституции социальных поправок - это и индексация пенсий, например", - сказал Шимкив журналистам по итогам заседания.

В четверг на внеочередных сессиях закон также одобрили депутаты Верховного совета Хакасии и Законодательного собрания Иркутской области. "Поправки закрепляют важные социальные гарантии и направлены на поддержку семьи, ее ценностей, всестороннюю защиту детей, обеспечение доступного и качественного образования, здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста", - цитирует пресс-служба Заксобрания Иркутской области председателя регионального парламента Сергея Сокола.

Законодательное собрание Красноярского края одобрило поправки к основному закону 39 голосами "за" при четырех воздержавшихся. "Самыми важными были те поправки, которые касаются нашего суверенитета, как правового и территориального, вопросы государственного строительства, ну и, конечно, важнейшими являются вопросы социальных гарантий", - сообщил журналистам по итогам сессии председатель краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов. Губернатор края Александр Усс, выступая на сессии краевого парламента, выразил уверенность, что красноярцы на всенародном голосовании 22 апреля поддержат изменения в основной закон страны.

ТАСС, 12 марта. Парламентарии регионов Сибирского федерального округа на внеочередных сессиях в четверг одобрили закон о поправке в Конституцию РФ. Об этом сообщили журналистам спикеры заксобраний сибирских регионов по итогам голосования.

Депутаты Законодательной думы Томской области также приняли поправки в Конституцию РФ. Спикер томского парламента Оксана Козловская отметила, что теперь депутатам на своих округах необходимо провести просветительскую работу и донести до населения смысл изменений.

"Мы вчера самостоятельно провели анализ по тем предложениям, которые были внесены в Конституцию, а, должна напомнить, всего предлагалось более 900 поправок. Поправки всех политических партий в том или ином объеме были включены. Из этих 900 двести было отобрано, они все вошли в закон. <...> Главная цель поправок - закрепить в Конституции все политические и социально экономические достижения страны за последние два десятилетия и обеспечить правовой фундамент дальнейшего развития государства", - отметила Козловская.

Поправки к Конституции в четверг рассмотрели и в Кузбассе. Из 30 присутствующих на заседании депутатов 28 проголосовали за одобрение поправок, двое воздержались. "Конституция - это основной закон государства, и он должен своевременно и на опережение регулировать те отношения, которые есть в обществе, он должен эволюционно обеспечить развитие страны без революций и потрясений. Именно на это, в первую очередь, направлены предлагаемые поправки", - сказал журналистам спикер заксобрания Кузбасса Вячеслав Петров.

Депутаты государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай поддержали поправки в Конституцию большинством голосов: 34 проголосовали за, двое против и трое воздержались. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в своем выступлении перед парламентом региона подчеркнул, что все изменения Конституции направлены на то, чтобы улучшить жизнь граждан.

О поправке в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке в Конституцию РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.