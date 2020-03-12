Депутаты Заксобрания Петербурга одобрили закон о поправке к Конституции России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании в четверг одобрили большинством голосов закон РФ о поправке к конституции. За одобрение закона проголосовали 38 парламентариев, против - четыре, воздержались - семь.

Спикер заксобрания Вячеслав Макаров отметил перед голосованием, что "уникальное по своей активности обсуждение" показывает, "что этот закон ждали", указав при этом на сотни предложений и инициатив по поправкам, поступившим в том числе от различных общественных организаций, парламентских фракций.

"Обсуждение этого закона стало проверкой на гражданское самосознание нашего общества. Мы ответили на вопросы, о чем думают россияне. <…> Президентский закон направлен на то, чтобы укрепить суверенитет - первое, второе - наши традиции, и третье - наши ценности, все то, что составляет основу нашей жизни", - сказал Макаров.

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний, президент направит запрос в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ, за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы.