Путин назначил Сергея Чеботарева руководителем секретариата зампреда Совбеза

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении замминистра экономического развития России Сергея Чеботарева руководителем секретариата заместителя председателя Совбеза РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

"Назначить Чеботарева Сергея Викторовича руководителем секретариата заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

В феврале 2020 года Чеботарев, ранее занимавший пост министра РФ по делам Северного Кавказа, был назначен заместителем министра экономического развития РФ Максима Орешкина. 21 января указом главы государства структура федеральных органов исполнительной власти была реорганизована, Министерство РФ по делам Северного Кавказа было ликвидировано.

Должность заместителя председателя Совета безопасности РФ была учреждена 16 января 2020 года, в тот же день президент РФ Владимир Путин назначил на нее Дмитрия Медведева.