Дума перенесла рассмотрение законопроекта о продлении эксперимента с цифровыми участками

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума в четверг на пленарном заседании не успела рассмотреть в первом чтении законопроект о продлении на 2020 год эксперимента с цифровыми избирательными участками на дополнительных выборах в Госдуму и выборах в региональные органы госвласти.

Согласно законопроекту, продление эксперимента предусматривается для "создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом". Избиратели, которые окажутся вне пределов своего избирательного округа, смогут принять участие в выборах в единый день голосования 13 сентября на цифровых участках, которые оснащены специальными техническими средствами.

Перечень цифровых избирательных участков утвердит Центральная избирательная комиссия РФ на основании предложений избирательных комиссий в регионах. Перечень должен быть утвержден до 20 мая 2020 года.

Согласно законопроекту, граждане, которые хотят проголосовать на цифровом участке, могут подать соответствующее заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через многофункциональный центр. Эксперимент по цифровому голосованию уже прошел в Москве 8 сентября 2019 года. Теперь же он пройдет по всей России.