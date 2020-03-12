Захарова назвала абсурдными обвинения во вмешательстве РФ в выборы в Гайане

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Обвинения в адрес России относительно вмешательства в выборы в Гайане абсолютно беспочвенны, Москва призывает отказаться от публичной самодеятельности в медийном пространстве. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на тиражирование в СМИ Гайаны заявлений официальных лиц этого государства о депортации из страны "трех человек российского происхождения" из-за якобы имевшего места вмешательства в проходившие там выборы. В этой связи она подтвердила принципиальную позицию РФ о "категорическом неприятии любых форм вмешательства во внутренние дела государств".

"Каких-либо официальных обращений по упомянутому вопросу от властей Гайаны не поступало, - обратила внимание дипломат. - Мы исходим из того, что если у наших партнеров возникли какие-либо реальные озабоченности, то они должны адресовать их нашей стране в первую очередь по существующим каналам, а не заниматься такой вот публичной самодеятельностью в информационном пространстве. Сложно сказать, для чего это делается. Возможно, для каких-то своих политических интересов, но в любом случае мы будем обязательно обращать на эти вещи внимание и заниматься их опровержением и далее".

"При этом мы желаем дружественной Гайане, с которой нас связывают прошедшие испытание временем прочные узы конструктивного сотрудничества, успешно завершить избирательный процесс в рамках правового поля при абсолютном уважении суверенитета этой страны и права ее народа самостоятельно, без деструктивного вмешательства извне определять пути своего политического и социально-экономического развития", - подчеркнула Захарова.