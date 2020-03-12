Путин обсудил с премьер-министром Болгарии вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым вопросы сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе болгарской стороны.

"По инициативе болгарской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - отметили в пресс-службе.

Путин и Борисов встречались 8 января 2020 года в Стамбуле перед началом официальной церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". По информации пресс-службы болгарского правительства, Борисов проинформировал президента России о работах по расширению газопереносной инфраструктуры от турецко-болгарской до болгаро-сербской границы в рамках строительства газопровода "Балканский поток". Газопровод общей протяженностью 474 км проходит через 34 района в 11 областях Болгарии. Его основной участок протяженностью 315 км должен быть введен в эксплуатацию до конца мая.

На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем Путин в начале декабря 2019 года говорил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток". Бойко Борисов, комментируя заявление российского лидера, рассказал о долгих процедурах, которые затянули процесс. Позднее Борисов заверил, что строительство будет завершено в срок - до 31 мая. Он подчеркивал, что газопровод в полном объеме должен быть построен до конца 2020 года.