МИД РФ призвал США до решений МУС наказать виновных в военных преступлениях в Афганистане

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон и их союзников, не дожидаясь решений Международного уголовного суда (МУС) в Гааге по "афганскому досье", привлечь виновных к ответственности в военных преступлениях в Афганистане. Об этом говорится в ответе на вопрос ТАСС официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что МУС недавно принял решение продолжить расследование предполагаемых военных преступлений США и их союзников в Афганистане, отменив свое предыдущее постановление о приостановке следствия по данному вопросу.

"Призываем США и их союзников, не дожидаясь решений МУС, самим привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности. Убеждены в том, что это способствовало бы снижению радикальных настроений в афганском обществе и скорейшему восстановлению мира в этой стране", - указала дипломат.

Кроме того, она подчеркнула, что российская сторона неоднократно заявляла о большом количестве жертв среди мирного населения Афганистана вследствие авиаударов войск США и сил международной коалиции. "При этом мы не слышали о том, чтобы виновники гибели мирных жителей понесли заслуженное наказание", - добавила официальный представитель МИД России.

5 марта апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане. Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с вооруженным конфликтом в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных преступлений, связанных с конфликтом, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках данного дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено в соответствии с решением палаты предварительного производства от 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате.