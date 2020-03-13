Исполком "Яблока" удовлетворил заявление сенатора Лукина о выходе из партии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Исполком федерального бюро партии "Яблоко" удовлетворил заявление одного из сооснователей партии, члена Совета Федерации Владимира Лукина о желании выйти из партии. Об этом ТАСС в пятницу сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Да, он (Лукин - прим. ТАСС) подал заявление в 10:00 (мск) 11 марта. В 11:00 это заявление рассмотрел исполком и посчитал, что это заявление о выходе из партии. Если человек подает такое заявление, то он перестает быть членом партии", - сказал Яковлев.

Нижегородское отделение "Яблока" в четверг опубликовало заявление Лукина о выходе из партии в связи с голосованием по закону о поправке к Конституции в Совете Федерации. Лукин отметил, что исполнительная власть Тверской области, сенатором от которой он является, приняла решение поддержать закон и поручила транслировать это мнение в ходе голосования. Однако Лукин выразил понимание, что это решение противоречит официальной позиции "Яблока" по вопросу изменений в Конституции, так как партия резко критикует их.

По словам Яковлева, в связи с уходом одного из сооснователей "Яблока" партия не планирует менять свое название. "Лукин долго не был членом партии - 10 лет, когда занимал пост уполномоченного по правам человека в России (с 2004-го по 2014 годы - прим. ТАСС), и вступил в нее обратно только в 2017 году. Это раньше назывался так блок, буквы были большими. И [сооснователь партии Юрий] Болдырев сейчас не в партии "Яблоко" уже. "Яблоко" стало уже самодостаточным названием, далеко не все знают, как оно появилось", - отметил Яковлев.

Партия была создана на основе предвыборного блока "Яблоко", организованного перед выборами в Госдуму в 1993 году. Первые три буквы в названии блока являются фамилиями его сооснователей - Григория Явлинского, Юрия Болдырева и Владимира Лукина.