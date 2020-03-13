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Песков призвал противодейстовать распространению фейков о поправке к Конституции РФ

Пресс-секретарь президента заявил, что распространение сообщений о возможном наличии в поправке перераспределения доходов от ресурсов РФ является информационной диверсией

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Распространение сообщений о том, что в поправке к Конституции якобы может быть прописано перераспределение доходов от ресурсов РФ, является информационной диверсией, которой нужно противодействовать. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно, это информационная диверсия, - сказал Песков. - Мы, конечно, рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать".

В Кремле следили за ходом голосования в региональных законодательных органах по вопросу поправок в Конституцию, это приоритетная тема для всей страны, сообщил Песков.

"За тем, как проходило голосование в регионах, следили, это тема номер один для российской повестки дня, определенно совершенно. И этим, конечно, объясняется тот интерес, который региональные законодатели проявили в отношении поправок", - сказал Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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