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Предложения по изменениям в Конституции

Участки для голосования по поправке к Конституции будут созданы на кораблях ЧФ

Такая возможность предусмотрена в проекте порядка голосования

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Черноморского флота, которые в день голосования по поправке в Конституцию РФ будут находиться в походе, смогут проголосовать на кораблях, сообщил ТАСС в субботу председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко.

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"С Черноморским флотом оговорена возможность голосования на кораблях. Проект порядка голосования предусматривает возможность создания отдельных участков на кораблях", - сказал Даниленко.

Он уточнил, что во время выборов регионального парламента осенью 2019 года участки были созданы на трех кораблях ЧФ, находившихся в походе. Сколько будет создано в этот раз - пока неизвестно. Кроме того, избирком попросил командование ЧФ повторить удачный опыт прошлого Единого дня голосования, когда для военных частей был определен график посещения участков: это помогло избежать больших очередей и не создавало неудобств.

Собеседник добавил, что также законодательство предусматривает возможность голосования на специально созданных участках. В Севастополе участки планируется создать в городской больнице №1 и военно-морском госпитале. В остальных клиниках будут работать выездные группы участковых избирательных комиссий.

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправок в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Окончательное решение о вступлении в силу поправки к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ, за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы.

Теги
РоссияСевастопольПредложения по изменениям в Конституции
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