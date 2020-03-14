МИД: работа по приостановке пропуска иностранцев на границе РФ с Польшей и Норвегией идет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Работа по проекту о временном приостановлении пропуска иностранцев с 15 марта на границе РФ с Польшей и Норвегией уже ведется на межведомственном уровне. Об этом сообщили в субботу ТАСС в МИД РФ, комментируя соответствующее поручение главы российского кабмина Михаила Мишустина.

"Такая работа ведется", - подтвердил собеседник агентства.

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. В частности, ФСБ России совместно с МВД и МИД России поручено внести в правительство РФ "в установленном порядке проект акта правительства Российской Федерации, предусматривающий временное приостановление с 00:00 местного времени 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы (за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации), въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях".