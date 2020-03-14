Клишас объяснил голосование по поправкам в Конституцию в целом их "сквозным характером"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Проведение всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию пройдет по пакетному принципу в связи со "сквозным характером" предлагаемых изменений в основной закон. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, фрагмент которой опубликован на сайте "Вести.ру".

Отвечая на вопрос, почему голосование предстоит "по принципу "да-нет", пакетом" и что делать тем, кому не нравится какое-либо из предлагаемых изменений, Клишас обратил внимание, что документ содержит "очень много сквозных поправок". "Например, важнейший социальный блок. Но мы дополняем и полномочия правительства в связи с этим", - привел он пример.

Таким образом, подчеркнул сенатор, "поправки носят сквозной характер по тексту", и "сложно очень будет, если граждане поддержат одни положения, но не поддержат другие". "Если не поддержать [весь документ], потом сложно будет дальше с этим текстом работать", - добавил он.

Клишас также провел параллель с голосованием за кандидатов на выборах. "Когда вы голосуете за того или иного политика, вам тоже что-то не нравится в нем, но вы должны найти какой-то баланс внутри себя, принять решение. Есть плюсы и минусы, но все-таки этот человек соответствует вашим представлениям о том, кто должен представлять ваши интересы и принимать решения на государственном уровне", - указал он.

Парламентарий убежден, что предложенный "пакет конституционных поправок все-таки изменит жизнь людей к лучшему... действительно изменит".

Закон о поправке

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию, в тот же день документ был одобрен Советом Федерации, затем он был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теперь президент должен направить запрос в Конституционный суд (КС) РФ, который в течение семи дней даст заключение о соответствии либо несоответствии вносимых поправок основополагающим положениям Конституции. В случае положительного решения КС РФ глава государства издает указ о проведении общероссийского голосования, в ходе которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок.

Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших в нем участие. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции.