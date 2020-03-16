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Власти Кирова перенесут конкурс на должность сити-менеджера города

Вопрос о назначении даты будет решен 25 марта на заседании городской думы

КИРОВ, 16 марта. /ТАСС/. Назначенный на 16 марта конкурс на должность главы администрации Кирова не состоялся, решается вопрос о переносе конкурса, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Гордума в январе 2020 года поддержала отставку сити-менеджера Ильи Шульгина, который занимал этот пост с 2017 года, однако в конце января написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как пояснил глава региона Игорь Васильев, Шульгин сообщил о намерении покинуть пост после совещания по итогам реализации нацпроектов в регионе в 2019 году, где работа администрации областного центра была оценена как неудовлетворительная. На заседании гордумы в январе было принято решение о проведение конкурса 26 февраля, однако конкурсная комиссия не была сформирована в полном составе, конкурс переносится на 16 марта.

"Конкурс [сегодня] не состоялся. 25 марта на заседании Кировской городской думы будет решен вопрос о назначении даты нового конкурса", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Кирова.

По данным источника в администрации, конкурс не состоялся из-за отсутствия кворума в комиссии по проведению конкурса, на заседание комиссии не явились несколько ее членов. По данным пресс-службы администрации города, в состав комиссии входят 10 человек, половина из них определена распоряжением губернатора региона, другие пять членов назначены Кировской городской думой.

На должность сити-менеджера претендуют предприниматель и депутат Гордумы Альберт Бикалюк, глава Первомайского теруправления администрации Кирова Вячеслав Симаков и экс-директор компании "Вятавтодор" Дмитрий Осипов, который с 5 февраля 2020 года занимает должность заместителя главы администрации. В мэрии уточнили, что 16 марта три кандидата на должность сити-менеджера выполнили тесты на знание российского законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, о муниципальной службе, а также устава Кирова. В дальнейшем конкурсной комиссии предстоит провести собеседование с каждым из кандидатов. Кандидатура претендента, набравшего наибольшее количество конкурсных баллов, будет вынесена на обсуждение Кировской гордумы, которая выберет главу администрации города тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов гордумы.

В настоящее время обязанности главы администрации исполняет Геннадий Плехов, занимавший пост первого замглавы администрации.

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РоссияКировская область
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