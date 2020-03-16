Медведев поручил перевести отделения "Единой России" на удаленный режим работы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком партии на удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.

"Я бы просил перевести работу региональных отделений "Единой России" и работу центрального исполкома партии с учетом тех решений, которые принимаются практически во всем мире и в нашей стране тоже, в удаленный режим работы", - сказал Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии в понедельник.

Он также отметил, что партии необходимо минимизировать количество массовых мероприятий и рабочих совещаний.

"Сделать это сейчас не очень сложно, поскольку у всех есть средства коммуникаций. Речь идет об организационной работе. Но там, где это касается крупных мероприятий, которые были запланированы заранее, там нужно просто посмотреть, как их организовать в будущем, это касается "Диктанта Победы" и всероссийского субботника. Посмотреть, как будут развиваться события, перенести [мероприятия] на более благоприятный период", - отметил Медведев.

Он добавил, что единороссы должны оказать людям всю необходимую помощь в период противодействия распространению коронавируса. "Необходимо подключить весь партийный ресурс - общественные приемные, депутатский корпус, совет сторонников, первичные отделения партии, всю имеющуюся инфраструктуру, перейти на режим работы, основанный на принципах волонтерства. Мы должны оказывать людям всю необходимую помощь - от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки", - подчеркнул Медведев, добавив, что особая поддержка требуется людям старшего возраста, которые входят в группу риска.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.