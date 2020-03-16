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Кризис на Украине

Москва направила Киеву ноту протеста из-за провокации в отношении посольства России

В МИД РФ заявили, что Украина продолжает игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желает пресекать агрессивные выходки националистов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в украинское дипведомство в связи с агрессивными действиями экстремистских организаций в отношении посольства РФ в Киеве. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"МИД России направил в МИД Украины ноту протеста. В ней отмечается, что киевские власти продолжают игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желают пресекать агрессивные выходки националистов против посольства России в Киеве. От украинской стороны потребовали предпринять надлежащие меры, чтобы исключить действия, нарушающие ритмичную работу нашего представительства", - указала она.

"Призываем киевские власти установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к противоправной акции, а также принять меры, чтобы остановить неослабевающий накал русофобии в обществе и обуздать разгул неонацистов, которые, пользуясь безнаказанностью, диктуют ультимативные условия и претендуют на роль полноправных хозяев страны", - добавила дипломат.

Собрание украинских радикалов у стен российского посольства завершило так называемый "марш добровольцев", прошедший в минувшую субботу по улицам Киева, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

"По улицам украинской столицы прошли те, кто факельными шествиями ежегодно отмечает день рождения Бандеры, чествует других пособников гитлеровских оккупантов, замаравших себя участием в массовых казнях и других преступлениях против мирного населения Украины", - отметила Захарова.

14 марта радикалы провели митинг возле здания посольства РФ, они протестовали против новых договоренностей в Минске, подписанных главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Выступающие утверждали, что Украина сдает позиции и идет на поводу у России. Они заявили, что "не допустят капитуляции". В ходе митинга радикалы выстрелили в здание посольства из ракетницы, забросали файерами и петардами двор диппредставительства и порвали государственный флаг России.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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