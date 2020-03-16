КС: закрепление в Конституции норм о МРОТ и индексации пенсий направлено против инфляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Закрепление в Конституции РФ норм о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и гарантированной индексации пенсий носит характер противодействия инфляции, на это уже неоднократно указывал Конституционный суд (КС) РФ в своих постановлениях. Об этом говорится в заключении КС по итогам проверки закона о поправке в Конституцию по запросу президента РФ Владимира Путина.

"Таким образом, данные изменения, закрепляющие (уточняющие) конституционные правомочия и функции государства, по своему содержанию представляют собой дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод", - говорится в документе.

В документе отмечается, что "гарантированность индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат согласуется с неоднократно выраженными правовыми позициями Конституционного суда РФ, который неизменно подчеркивал, что индексация представляет собой основную антиинфляционную меру, направленную на защиту социальных выплат от обесценивания в связи с повышением уровня цен". " Закрепление на конституционном уровне не только права на социальное обеспечение, но и инструментов его антиинфляционной защиты способствует реализации задач социального государства, провозглашенных статьей 7 Конституции Российской Федерации", - отмечается в документе.