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Госдума продлевает эксперимент по голосованию на цифровых участках на 2020 год

ЦИК утвердит перечень цифровых избирательных участков

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в нижнюю палату седьмого созыва и выборах в органы госвласти субъектов РФ.

Продление предусматривается "в целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом". Таким образом, лица, которые окажутся вне пределов своего избирательного округа, смогут проголосовать на довыборах депутатов Госдумы и региональных выборах в Единый день голосования 13 сентября на таких участках, оснащенных специальными техническими средствами. Такое же право получат граждане, оказавшиеся вне своего места жительства, но при этом находящиеся в своем регионе.

Эксперимент по цифровому голосованию прошел в Москве 8 сентября 2019 года: открылось 30 цифровых избирательных участков, оснащенных терминалами для голосования от концерна "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Терминалы позволили находящимся в Москве жителям других субъектов РФ принять участие в выборах, проходивших в их регионах.

Согласно законопроекту, эксперимент пройдет по всей России. Заявление о голосовании на цифровом участке можно будет подать через единый портал государственных и муниципальных услуг и через многофункциональный центр.

Законопроект устанавливает, что цифровым будет считаться избирательный участок, оснащенный техническими средствами в соответствии с перечнем Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Кроме того, ЦИК также утвердит перечень подобных избирательных участков.

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