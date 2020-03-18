Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Крыму, который отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.

Как сообщила пресс-служба Кремля, главным пунктом программы главы государства станет встреча с представителями общественности Республики Крым и Севастополя. Планируется, что Путин также вручит государственные награды строителям Крымского моста и проведет встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

В инфоцентре "Крымский мост" ТАСС сообщили, что награды от главы государства, как предполагается, получат 13 сотрудников. Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

В предыдущий раз Путин посещал Крым в январе. Тогда он провел совещание по социально-экономическому развитию региона, отметив рост промышленного производства и туристического потока. При этом президент обращал внимание на необходимость повышения качества жизни крымчан, развития инфраструктуры и здравоохранения, выравнивание цен на товары первой необходимости.

Годовщина возвращения

Шесть лет назад, после государственного переворота на Украине на полуострове прошел референдум, на котором жители проголосовали за воссоединение с Россией. В пользу, как тогда говорили, "возвращения домой", высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% населения Севастополя при явке 80%. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года и уже 21 марта ратифицирован Федеральным собранием РФ.

Законное решение крымчан и севастопольцев стало причиной введения западными странами санкций в отношении как полуострова, так и всей России. Соседняя Украина начала последовательную блокаду полуострова и своих бывших граждан: прекратила подачу электроэнергии из Херсонской области и днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, разорвала железнодорожное, авиационное и автобусное сообщение, объявила закрытыми морские порты и ввела запрет на торговлю с регионом. Однако Крым сумел преодолеть все эти проблемы.

Была сформирована федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя, на эти средства на полуострове началась масштабная стройка. Основные средства были направлены на строительство объектов энергетики, обеспечения водой, а также транспортной инфраструктуры. Были построены новые сети, через Керченский пролив проведен энергомост. В минувшем году запущены Балаклавская ТЭС в Севастополе и Таврическая ТЭС в Симферополе, что позволило полностью обеспечить полуостров энергией. Построен Крымский мост - самый длинный в Европе. Летом откроется движение по нему грузовых поездов, что позволит удешевить поставки продуктов, строительных материалов и других грузов в Крым и в конечном счете снизит цены на полуострове.

Благодаря воссоединению Крыма с Россией новый импульс получил и расположенный в Краснодарском крае Таманский полуостров, через который теперь пролегает сухопутный путь в Крым, на российских прилавках появились свежие крымские фрукты и вина, российские археологи получили доступ к исследованию крымских сокровищниц, а россияне - новые возможности для пляжного и познавательного отдыха.