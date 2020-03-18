ЦИК рекомендовал избрать Андрея Кондратьева главой избиркома Татарстана

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании в среду рекомендовала избрать руководителя исполкома татарстанского отделения "Единой России" Андрея Кондратьева председателем ЦИК Татарстана.

"Предложить Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан кандидатуру Кондратьева Андрея Станиславовича для избрания его на должность председателя ЦИК Республики Татарстан", - говорится в постановлении.

Центризбирком 11 марта рекомендовал президенту Татарстана Рустаму Минниханову назначить Кондратьева членом ЦИК Татарстана с правом решающего голоса. Указ об этом глава республики подписал в понедельник. Согласно законодательству, председатель избирательной комиссии субъекта РФ избирается из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК.

Должность председателя ЦИК Татарстана стала вакантной после отставки бывшего главы регионального избиркома Мидхата Шагиахметова. Он был назначен министром экономики республики.