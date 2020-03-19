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Глава Дагестана поручил мэру Дагестанских Огней освободить занимаемую должность

Владимир Васильев поручил руководителю администрации главы и правительства Дагестана Владимиру Иванову заменить пока мэра

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев поручил мэру города Дагестанские Огни Зейдулле Гашимову передать дела и освободить занимаемую должность. Об этом глава региона заявил в среду на заседании республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"Я обращаю ваше внимание, Дагестанские Огни - вы работаете плохо. Я в ближайшее время приму решение об укреплении этого участка. Все, заканчивайте с этим, материал подготовьте, я приму завтра решение об освобождении", - сказал глава Дагестана.

Он отметил, что "люди не понимают куда их пригласили и чем они занимаются". "Вы работаете для людей круглосуточно, 24 на 7. Семь дней в неделю и 24 часа будете отвечать за это. Кто не хочет сразу пишите заявление. У нас резерв подготовлен, моментально заменим на тех, кто будет так работать. Подготовьте кому передать дела", - сказал Васильев, поручив руководителю администрации главы и правительства Дагестана Владимиру Иванову "выйти завтра и заменить руководителя". Кто возглавит город глава республики не сообщил.

Как сообщается на сайте администрации Дагестанских Огней, 71-летний Зейдулла Гашимов был избран главой города 3 октября 2015 года.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В нем проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития.

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