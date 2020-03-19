СФ обсудит 25 марта назначение Петровой, Хомчика и Давыдова зампредами Верховного суда

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Совет Федерации 25 марта намерен обсудить представления президента о назначении Владимира Давыдова, Владимира Хомчика и Татьяны Петровой на должности заместителей председателя Верховного суда (ВС) РФ. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Комитет 24 марта рассмотрит представления президента РФ о назначении Владимира Давыдова, Владимира Хомчика и Татьяны Петровой на должности заместителей председателя Верховного суда РФ. На пленарное заседание вопросы могут быть вынесены на 25 марта", - сказал Клишас.

Он уточнил, что все три представления поступили в Совет Федерации. Согласно поступившим документам (имеются в распоряжении ТАСС), Владимира Давыдова предлагается назначить заместителем председателя ВС РФ - председателем судебной коллегии по уголовным делам, Владимира Хомчика - заместителем председателя ВС РФ - председателем судебной коллегии по делам военнослужащих, Татьяну Петрову - заместителем председателя ВС РФ - председателем судебной коллегии по административным делам.

Согласно Конституции РФ, Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда РФ и его заместителей по представлению главы государства.