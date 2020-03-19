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Экс-замглавы Дербента назначен врио мэра Дагестанских Огней

Джалалутдин Алирзаев пришел на смену Зейдулле Гашимову

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель мэра Дербента Джалалутдин Алирзаев назначен временно исполняющим обязанности главы администрации города Дагестанские Огни. Об этом сообщается в четверг на странице администрации главы и правительства Дагестана в Instagram.

"Сегодня в Дагестанских Огнях в рамках встречи с депутатами городского собрания и представителями общественных организаций муниципалитета руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов представил временно исполняющего обязанности главы администрации городского округа Джалалутдина Алирзаева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший заместитель главы администрации Дербента пришел на смену Зейдулле Гашимову, который "сложил свои полномочия по собственному желанию". В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с водоснабжением, обеспечением города современными канализационными сетями и дорогами. "По всем волнующим жителей Дагестанских Огней проблемам Владимир Иванов пригласил коллег к эффективному взаимодействию", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации главы и правительства Дагестана, Джалалутдин Алирзаев родился в 1958 году в Табасаранском районе республики. С 2016 по 2019 год работал заместителем мэра Дербента.

В среду глава Дагестана Владимир Васильев на заседании республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции раскритиковал деятельность мэра Дагестанских Огней Зейдуллы Гашимова и попросил его передать дела и освободить занимаемую должность. Как сообщается на сайте администрации Дагестанских Огней, 71-летний Гашимов был избран главой города 3 октября 2015 года.

Дагестанские Огни - моногород на юге Дагестана, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В нем проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития.

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