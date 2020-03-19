Почти все зарубежные переговоры и визиты руководства МИД РФ отменили или перенесли

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Почти все зарубежные командировки, визиты и переговоры представителей Министерства иностранных дел России либо отменены, либо перенесены. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы отметить, что почти все зарубежные командировки, визиты, переговоры руководства российского внешнеполитического ведомства и его среднего состава либо отменены, либо перенесены на более поздние сроки", - заявила дипломат.

По ее словам, все усилия МИД РФ сейчас сконцентрированы на решении главной поставленной задачи - оказании российским гражданам содействия по возвращению на родину из зарубежных стран.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

17 марта в МИД РФ был создан координационный штаб, призванный помочь решить логистические вопросы россиянам, желающим вернуться на родину.