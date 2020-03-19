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Распространение коронавируса нового типа
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Почти все зарубежные переговоры и визиты руководства МИД РФ отменили или перенесли

Все усилия ведомства сейчас сконцентрированы на оказании российским гражданам содействия по возвращению на родину из зарубежных стран, заявила представитель МИД Мария Захарова

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Почти все зарубежные командировки, визиты и переговоры представителей Министерства иностранных дел России либо отменены, либо перенесены. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы отметить, что почти все зарубежные командировки, визиты, переговоры руководства российского внешнеполитического ведомства и его среднего состава либо отменены, либо перенесены на более поздние сроки", - заявила дипломат.

По ее словам, все усилия МИД РФ сейчас сконцентрированы на решении главной поставленной задачи - оказании российским гражданам содействия по возвращению на родину из зарубежных стран.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

17 марта в МИД РФ был создан координационный штаб, призванный помочь решить логистические вопросы россиянам, желающим вернуться на родину.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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