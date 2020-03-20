Посольство РФ в Колумбии рекомендует россиянам покинуть страну из-за коронавируса

БОГОТА, 20 марта. /ТАСС/. Посольство России в Колумбии обратилось к российским гражданам, находящимся в этой южноамериканской стране, с рекомендацией покинуть ее из-за распространения коронавируса. Соответствующее сообщение было опубликовано в четверг на сайте диппредставительства.

"Сохраняющиеся маршруты вылета за пределы Колумбии просьба уточнять в офисах авиакомпаний, осуществляющих такие рейсы. С учетом того, что их количество постоянно сокращается, посольство рекомендует покинуть колумбийскую территорию в максимально короткие сроки", - говорится в тексте.

Отмечается, что консульский отдел посольства "временно приостанавливает работу" на время тотального карантина в Боготе, который будет действовать с 20 по 23 марта.

17 марта президент Колумбии Иван Дуке объявил в стране режим чрезвычайного положения. 19 марта власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заболевших в настоящее время составляет 108 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 210 тысяч человек, зафиксировано около 8,5 тысячи смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.