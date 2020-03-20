ЦИК просит регионы максимально обеспечить видеонаблюдение на голосовании по Конституции

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ призывает регионы максимально задействовать видеонаблюдение при проведении всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом заявила в пятницу глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, где обсуждается порядок проведения голосования.

"Мы просим, обращаемся к регионам, будем всячески поддерживать, чтобы там, где система эта отработана - а во многих регионах видеонаблюдение применяется и в единый день голосования на региональных выборах - чтобы максимально оно работало [на голосовании по поправкам в конституцию]", - сказала Памфилова. "По крайней мере, мы знаем уже ряд регионов, не только Москва, где видеонаблюдение будет обязательно", - добавила председатель Центризбиркома, отметив, что это "очень важно прежде всего для участников голосования, для граждан".

Она также обратилась к представителям избиркомов субъектов РФ с просьбой "тормошить руководителей регионов, чтобы видеонаблюдение максимально было".

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также заявил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением нового коронавируса.

О поправках к конституции

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.