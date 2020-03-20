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Песков: вбросы о санкциях США против России - весеннее обострение на фоне коронавируса

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении России для стабилизации на рынке нефти

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал сообщения о возможном введении санкций со стороны США в отношении России для стабилизации на рынке нефти.

"Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, это скорее относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией", - заявил представитель Кремля журналистам в пятницу.

В четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении России в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти.

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СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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