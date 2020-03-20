ЦИК пояснил порядок учета данных досрочного голосования по Конституции при его переносе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Данные досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в случае переноса основного дня волеизъявления с 22 апреля будут храниться в надлежащих условиях и учтены при подведении итогов, когда голосование состоится. Такое пояснение дала в пятницу председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где обсуждается порядок проведения всероссийского голосования.

Согласно этому документу, по аналогии с выборами предусмотрено досрочное голосование для граждан, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях, судах, находящихся в плавании, оно может проводиться с 1 апреля. Кроме того, "участнику голосования, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не сможет прибыть в помещение для голосования, должна быть предоставлена возможность проголосовать в помещении участковой комиссии с 19 апреля по 21 апреля 2020 года", при этом в исключительных случаях по решению избирательной комиссии субъекта РФ "такое голосование может быть организовано с 15 апреля по 21 апреля 2020 года", отмечается в тексте.

"Вот начинается досрочное голосование [с 1 апреля в труднодоступных областях], но это не значит, что, если оно началось, то, безусловно, 22 апреля будет [основной день голосования]. Вот началось в труднодоступных местах, на судах, в переносных ящиках, все это актируется, составляются акты, потом следующее [досрочное] голосование с 15 апреля, все тоже актируется, запечатывается, в надлежащем месте хранится", - пояснила она, добавив, что все эти действия происходят "при участии наблюдателей".

При этом, подчеркнула Памфилова, в случае изменения санитарно-эпидемиологической ситуации к 22 апреля и принятия решения о переносе всероссийского голосования "это никуда не девается". "Люди проголосовали досрочно, мы обеспечим необходимое хранение [избирательной документации], и дальше, если будет перенесены сроки [голосования] на какой-то более поздний период, все это будет востребовано также", - заверила глава ЦИК.

"Чтобы не было спекуляций: если началось голосование на судах с 1 апреля, то, несмотря на ситуацию (оно будет проводиться 22 апреля - прим ТАСС)... Мы готовы и способны прервать все процедуры, которые обязаны проводить, на том этапе, который будет определен соответствующими решениями, и потом продолжить их дальше в преддверии подготовки к тому дню голосования, который будет определен", - подтвердила она.

О поправках к Конституции

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с Памфиловой также заявил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением нового коронавируса.