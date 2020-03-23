Коммунисты поставят перед Мишустиным вопрос о пересмотре налогово-бюджетной политики

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. КПРФ подготовила 35 вопросов в преддверии ежегодного отчета премьер-министра о работе кабмина перед Госдумой, который состоится 15 апреля. Коммунисты, в частности, недовольны проводимой фискальной политикой и падением реальных доходов россиян, следует из документа за подписью первого замглавы фракции Николая Коломейцева (есть в распоряжении ТАСС).

Так, коммунисты хотят узнать, намерен ли новый кабмин "продолжать политику изъятия денег из бюджета и разрушения социальной сферы" при помощи "изобретенных инструментов, какими являются профицит бюджета и бюджетное правило", и рассматривается ли отмена обременяющего россиян налогового маневра. Депутатов интересует, какие меры намерено предпринять правительство для роста реальных доходов населения, исполнения "забюрократизированных" нацпроектов и "реального импортозамещения" в условиях пандемии коронавируса и санкций.

В перечне тем также компенсация выпадающих доходов бюджета от снижения нефтедобычи, предотвращение роста цен на бензин и пересмотр принципов формирования тарифов на электричество, возможность пересмотра отношения к государственной собственности в пользу ее сохранения, усиление финансовой самостоятельности регионов и муниципалитетов. Во внешней политике коммунисты обращают внимание на необходимость нормализации отношений с Белоруссией, хотят узнать, какие меры намерено принять правительство "для создания и развития полноценного союзного государства".

Ряд вопросов касается экологии (сохранение Байкала, увеличение финансирования на тушение пожаров и восстановление лесов), поддержки сельского хозяйства и народных предприятий, развития транспорта и передачи на федеральный уровень полномочий по строительству метро в регионах, программ поддержки Крайнего Севера. Наконец, коммунистов интересует, планируется ли усиление госнадзора за религиозными объединениями с иностранными центрами управления и источниками финансирования.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее сообщил, что фракции нижней палаты в начале апреля проведут встречи с Мишустиным в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. Перечень вопросов, сформированный по предложениям фракций, уже направлен в правительство, добавил он.