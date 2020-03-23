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Распространение коронавируса нового типа

Песков связал отмену военных учений России у границ других стран с коронавирусом

За детальными пояснениями представитель Кремля предложил обратиться в Минобороны

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Приостановка военных учений РФ у границ других государств носит превентивный характер и связана с общей ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление замглава Минобороны Александра Фомина о решении России прекратить военные учения в непосредственной близости от границ РФ с западными государствами.

"Очевидно, что это связано с превентивными мерами, решение носит превентивный характер в связи с ситуацией вокруг общей борьбы с коронавирусом", - сказал он.

За детальными пояснениями представитель Кремля предложил обратиться в Минобороны.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичФомин, Александр ВасильевичРаспространение коронавируса нового типа
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