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Путин подтвердил готовность к совместной работе с избранным президентом Абхазии

По словам российского президента, убедительная победа Аслана Бжании на выборах свидетельствует о его высоком авторитете среди соотечественников

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в понедельник поздравительную телеграмму Аслану Бжании по случаю избрания на пост президента Республики Абхазия.

"Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством вашего высокого авторитета среди соотечественников. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене", - цитирует пресс-служба Кремля выдержки из текста поздравления главы российского государства.

Путин подтвердил готовность к совместной работе с Бжанией по дальнейшему укреплению союзнических российско-абхазских отношений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссия
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