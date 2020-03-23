Членам Совфеда старше 70 лет рекомендовали не участвовать в заседании 25 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сенаторам старше 70 лет рекомендовано следить за ходом пленарного заседания 25 марта в удаленном режиме, но эта рекомендация не относится к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и ее заместителям. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы СФ Владислав Пономаренко.

"В Совете Федерации обращают внимание на потенциальную группу риска. Сегодня принято решение рекомендовать сенаторам старше 70 лет - это 15 человек - не принимать участие в заседании 25 марта. Они смогут удаленно следить за ходом пленарного заседания", - сказал Пономаренко.

Глава пресс-службы также напомнил, что в соответствии с регламентом Совета Федерации сенатор, отсутствующий на заседании по уважительной причине, может выразить свою позицию по любому вопросу повестки дня в заявлении на имя председателя палаты, которая отражается в стенограмме заседания.

Пономаренко отметил, что ближайшее пленарное заседание состоится 25 марта, а следующее за ним планируется после 14 апреля. "Практически все остальные мероприятия Совета Федерации на ближайшее время уже отменены или перенесены. То есть в период ограничения сенаторы будут находиться в регионах, работать там", - сказал он. Что касается сотрудников аппарата, принято решение, что с 26 марта сотрудники аппарата старше 65 лет переводятся на удаленный режим работы. "Это не распространяется на руководящий состав", - уточнил руководитель пресс-службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.