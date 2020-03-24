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Предложения по изменениям в конституции

В Петербурге согласованы временные участки для голосования о поправке к Конституции

Кроме того, установлен режим работы территориальных избирательных комиссий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) установила режим работы территориальных избирательных комиссий (ТИК) в рамках организации общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ, а также согласовала участки в местах временного пребывания участников голосования. Об этом ТАСС сообщили в горизбиркоме.

С 25 марта начинается прием заявлений участников голосования о включении в список участников голосования по месту нахождения с использованием системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и ТИК.

"Санкт-Петербургской избирательной комиссией принят ряд решений, связанных с организацией общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. <…> Пункты приема заявлений территориальных избирательных комиссий будут работать с 25 марта по 16 апреля 2020 года в будние дни с 15:00 мск до 19:00 мск, в выходные дни - с 10:00 мск до 14:00 мск. <...> Санкт-Петербургская избирательная комиссия согласовала территориальным избирательным комиссиям образование 48 участков для голосования в местах временного пребывания участников голосования", - сказали в горизбиркоме.

Речь идет о 42 участках в медучреждениях, еще три участка согласованы на объектах транспорта (Московский и Ладожский вокзалы, а также аэропорт Пулково), два - в СИЗО и один - в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении "Центр учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства". Также согласованы участки для голосования на 34 судах и 5 полярных станциях.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПредложения по изменениям в конституции
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