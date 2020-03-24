Медведев выступил за то, чтобы губернаторы возглавляли региональные отделения ЕР

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред СБ РФ Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы губернаторы-единороссы возглавляли отделения партии в своих регионах.

"В сегодняшней ситуации соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданным", - сказал Медведев на встрече во вторник с кандидатами на должности секретарей региональных отделений "Единой России". "Я думаю, что вот этим нам нужно прежде всего руководствоваться при принятии решений в отношении того, чтобы коллеги высшие должностные лица субъектов [Федерации] одновременно замещали должность секретаря регионального отделения, то есть занимались партийной работой", - подчеркнул председатель "Единой России".

"Мы не форсировали раньше эти процессы, и очень часто у нас должность губернатора и должность секретаря регионального отделения были разными", - напомнил Медведев. Он пояснил, что таким образом "партийная работа шла по одному направлению, государственная - по другому", хотя они и соприкасались. "Сейчас нужно добиться максимального эффекта, помочь стране и помочь людям", - заключил председатель "Единой России".

Ранее в Telegram-канале партии сообщалось о том, что "Единая Россия" в марте проведет ротацию секретарей ряда региональных отделений, некоторые из них могут возглавить губернаторы.

Осенью 2019 года президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии. Секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак тогда заявлял, что вопрос обновления корпуса секретарей региональных отделений партии не закрыт, и не исключал, что очередная ротация пройдет весной. При этом он пояснял, что никакой разнарядки на ротацию нет. По мнению Турчака, партия стала эффективнее работать в регионах, где губернаторы возглавили региональные отделения.

Согласно уставу "Единой России", секретарь является высшим должностным лицом регионального отделения партии, избирается конференцией отделения на срок полномочий президиума регионального политического совета.

Поддержка бизнеса в регионах

Медведев призвал единороссов подумать о том, какие меры поддержки оказать бизнесу в регионах, пострадавшему от пандемии коронавируса.

"Да, нам нужно подумать. И коллеги правительстве этим занимаются, и коллеги в парламенте этим занимаются - как поддержать [бизнес]. Но они же все (представители бизнеса - прим. ТАСС) работают на ваших территориях, вопросы аренды и другие моменты находятся в компетенции региональных властей, и здесь нужно проявить понимание и помочь социально ответственному бизнесу", - заявил он.

Медведев отметил, что пандемия является "испытанием и для страны, и для людей, и для бизнеса, который по сути те же самые люди". Он добавил, что ситуация с вирусом сказывается на уровне производства, на количестве рабочих мест.

"В некоторых секторах экономики, особенно когда речь идет о малом и среднем бизнесе, в силу карантина и других мер активность сейчас свернулась", - отметил председатель партии.