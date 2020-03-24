Россия поддерживает призыв генсека ООН прекратить боевые действия на фоне пандемии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россия поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к сторонам вооруженных конфликтов прекратить боевые действия на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД России.

"В связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу. Поддерживаем соответствующее заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по данному вопросу от 23 марта", - указали в министерстве.