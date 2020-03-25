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КС увеличил незарегистрированным кандидатам срок для обжалования решений избиркомов

Теперь суды должны принимать и рассматривать жалобы незарегистрированных кандидатов в течение пяти дней с даты вынесения ими решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ обязал суды общей юрисдикции принимать и рассматривать жалобы незарегистрированных кандидатов на действия избиркомов любого уровня в течение пяти дней с даты вынесения ими решений, а не в 10-дневный срок с момента решения избиркома первой инстанции, как это правило трактовалось судами. Также КС признал противоречащей Конституции РФ часть 4 статьи 240 Кодекса административного судопроизводства (КАС) о сроках подачи заявлений по защите избирательных прав и обязал законодателей исправить ее.

"Признать часть 4 статьи 240 КАС Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации", - говорится в постановлении КС.

Как поясняется в документе, в КС обратились два члена партии "Яблоко" - Анастасия Брюханова и Елена Русакова. Они пытались зарегистрироваться в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму в прошлом году, но получили отказ от окружных избиркомов. Брюханова и Русакова обжаловали это решение в городской избирательной комиссии Москвы, а затем и Центризбиркоме РФ, но там им также отказали. После этого они обратились в суд, который также отказал в рассмотрении заявления, сославшись на то, что ими был упущен 10-дневный срок на подачу жалобы с момента решения окружной избирательной комиссии. После этого Брюханова и Русакова обратились в КС.

Конституционный суд в своем постановлении указывает, что статья КАС о сроках подачи заявлений по защите избирательных прав противоречит основному закону страны, так как незарегистрированный кандидат из-за обжалования первого решения избиркома в вышестоящей инстанции фактически лишается права на судебную защиту в дальнейшем.

"Федеральному законодателю надлежит: исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, выраженных в настоящем постановлении, внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, направленные на обеспечение эффективного судебного оспаривания решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата", - говорится в документе.

КС также указал, что до внесения изменений суды общей юрисдикции обязаны принять заявление незарегистрированного кандидата, поданное в пятидневный срок с момента вынесения решения вышестоящей избирательной комиссией.

При этом КС указывает, что данное решение суда не влияет на исход выборов в Мосгордуму, которые прошли в сентябре прошлого года. "Признание части 4 статьи 240 КАС РФ не соответствующей Конституции РФ не затрагивает результатов выборов в Московскую городскую Думу, состоявшихся 8 сентября 2019 года, и не может служить основанием для их пересмотра", - говорится в документе. При этом в постановлении отмечается, что Брюханова и Русакова имеют право претендовать на возмещение ущерба, которое им принесло государство.

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