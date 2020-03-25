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Песков не согласен, что переход на удаленку плохо сказывается на эффективности чиновников

Пресс-секретарь президента отметил, что все зависит от человека и в некоторых случаях результаты работы оказываются выше

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что категорически не согласен с утверждением о том, что переход ряда чиновников на дистанционные формы работы плохо сказывается на их эффективности. По его оценке, все зависит от человека и в ряде случаев результаты работы оказываются выше.

"Категорически не соглашусь, что эффективность работы дистанционно ниже, чем работы на рабочем месте. Зачастую эта эффективность может быть и выше. Все зависит от человека", - сказал он, отвечая на вопрос, не планирует ли Кремль смягчить критерии оценки работы, в частности, губернаторов, учитывая обстоятельства перехода на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.

При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что "не все чиновники перешли и не все могут перейти на дистанционные виды работы". Он подчеркнул, что в любых условиях многие государственные служащие продолжат работать. "Причем многие чиновники работают практически в круглосуточном режиме, и они будут это продолжать делать", - заверил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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