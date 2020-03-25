Путин и Моди обменялись мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди обменялись в среду в телефонном разговоре мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса. .

"Накануне экстренного саммита "Группы двадцати", который пройдет 26 марта в формате видеоконференции, проведен обмен мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса", - сообщила пресс-служба Кремля.

"В русле постоянного доверительного диалога, отражающего особый характер российско-индийского стратегического партнерства, Путин и Моди подробно проинформировали друг друга о мерах, введенных в обеих странах для противодействия распространению этой инфекции", - говорится в сообщении.

Руководители двух стран выразили взаимную признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан России в Индии и граждан Индии в России и условились об укреплении координации в борьбе с коронавирусной угрозой, подчеркивает Кремль.

Телефонный разговор состоялся по инициативе индийской стороны.