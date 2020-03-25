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Главы МИД РФ и Алжира обсудили возможную помощь со стороны России в борьбе с коронавирусом

Также затрагивались отдельные аспекты дальнейшего развития многоплановых российско-алжирских связей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду по телефону с алжирским коллегой Сабри Букадумом возможность оказания помощи Алжиру со стороны РФ в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"Были обсуждены вопросы взаимодействия России и Алжира в борьбе с пандемией коронавируса, включая возможность оказания соответствующей помощи с российской стороны. Также затрагивались отдельные аспекты дальнейшего развития многоплановых российско-алжирских связей", - информировали в дипведомстве.

Разговор состоялся по инициативе алжирской стороны.

Алжир на данный момент находится на третьем месте в Африке по количеству инфицированных (264 человека) и на первом месте - по числу умерших (77 человек). 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАлжирРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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