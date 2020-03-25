Глава Ингушетии выдвинул кандидатуру бывшего заммэра Самары на пост премьера республики

МАГАС, 25 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес кандидатуру бывшего заместителя мэра Самары Владимира Сластенина на пост премьера региона в Народное собрание республики для рассмотрения депутатами, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главы региона.

Калиматов 27 января принял решение отправить правительство региона в отставку. Временно исполняющим обязанности председателя правительства Ингушетии был назначен первый вице-премьер региона Владимир Сластенин. Члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

"Глава республики внес на рассмотрение в Народное собрание региона кандидатуру Владимира Сластенина на должность председателя правительства республики", - сказали в пресс-службе.

Как говорится в сообщении пресс-службы парламента республики, на заседании Народного собрания Ингушетии шестого созыва будет проведена процедура согласования кандидатуры председателя правительства.

Сластенин 22 января был назначен первым заместителем председателя правительства Ингушетии, который ранее был советником Махмуд-Али Калиматова. Сластенин окончил Куйбышевский Политехнический институт им. Куйбышева, ранее занимал должности руководителя департамента финансов, первого заместителя главы Самары, а также имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях.

Ранее должность председателя правительства занимал Константин Суриков, который покинул свой пост из-за семейных обстоятельств. После отставки правительства Суриков был назначен советником Калиматова по инвестиционной политике.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября депутатами парламента республики. В тот же день он отправил в отставку правительство региона. А 12 сентября парламент согласовал назначение на должность главы правительства республики 48-летнего Константина Сурикова, чью кандидатуру на рассмотрение депутатам внес глава региона. 12 и 16 сентября Калиматовым был сформирован почти весь новый кабмин.