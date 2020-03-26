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Кабмин обсудит поправки, повышающие эффективность действий в сфере борьбы с коронавирусом

Также на повестке будет вопрос о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на повышение эффективности действий в сфере экстренного реагирования на распространение коронавируса. Также в повестку включен проект транспортной стратегии РФ до 2035 года и ряд других вопросов.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, один из пунктов повестки отведен под законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Реализация закона позволит повысить эффективность действий правительства Российской Федерации в сфере регулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в материалах к заседанию.

Также правительство обсудит новые поправки к рассматриваемому в Госдуме законопроекту о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в части усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности. "Принятие проекта поправок позволит повысить ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц за нарушение требований административного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, кабмин обсудит поправки, которыми предлагается наделить правительство РФ, власти регионов и муниципалитетов полномочиями издавать в 2020 году нормативные акты, касающиеся продления установленных сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Транспорт и другие вопросы

Правительство в четверг обсудит также проект транспортной стратегии страны на период до 2035 года, подготовленный Минтрансом. "Реализация [стратегии] будет способствовать обеспечению связанности территорий РФ, экономически эффективным перевозкам грузов, доступности, качеству и безопасности транспортных услуг для населения, встраиванию российской транспортной системы в международные транспортные коридоры", - говорится в материалах правительства.

Кроме того, кабмин на заседании обсудит еще ряд законопроектов, в том числе о единовременной выплате членам семей погибших или умерших федеральных госслужащих, отмеченных государственными наградами или президентскими и правительственными поощрениями.

Еще один пункт повестки касается выделения из резервного фонда кабмина субсидии Иркутской области на оказание поддержки не менее 82 предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от прошлогоднего наводнения.

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