Песков переадресовал в кабмин вопрос о формировании президиума правительства

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил уточнить в кабмине, для чего решено сформировать президиум правительства. Ранее в четверг на заседании кабинета министров обсуждался вопрос о создании такой структуры.

"Президиум правительства - не новый орган, я помню, он при Владимире Путине [когда он занимал пост председателя правительства] был", - сказал он.

Песков пояснил, что "это просто более мобильная структура, так как правительство чаще всего рассматривает вопросы, которые не требуют сбора всего коллектива кабинета министров, и можно ограничиться президиумом". При этом он подчеркнул, что такова была логика, "когда Путин был председателем правительства". "Сейчас, конечно, нужно спрашивать у правительства", - добавил он.

Формат президиума

Согласно федеральному конституционному закону о правительстве РФ, в структуре кабмина по предложению премьер-министра может быть образован президиум "для решения оперативных вопросов", а его заседания могут проводиться "по мере необходимости". Решения на заседаниях президиума принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства. Как указано в законе, правительство может отменить любое решение своего президиума.

В предыдущий раз президиум создавался в первом правительстве Дмитрия Медведева (2012-2018), в его состав входили вице-премьеры и ряд министров, однако публичных мероприятий в таком формате за эти годы практически не было. Для решения оперативных вопросов Медведев, как правило, в начале каждой недели проводил совещания со своими заместителями. Заседания правительства в полном составе собирались традиционно по четвергам. Во втором правительстве Медведева (2018-2020) президиум не образовывался вовсе.

В 2008-2012 годах, когда пост премьер-министра занимал Владимир Путин, заседания президиума правительства проводились регулярно. Объявляя о создании этой структуры в мае 2008 года, Путин отмечал, что "заседания правительства представляют собой достаточно неповоротливый механизм, забюрократизированный", поэтому решено было их проводить не реже одного раза в месяц, а еженедельные, текущие вопросы обсуждать на встречах президиума с приглашением профильных министров.

Президиум кабмина существовал и во время первого премьерства Владимира Путина в 1999-2000 годах, и в составах российского правительства до него. В правительствах Михаила Касьянова, Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова в период 2000-2008 годов президиумов не было.