Из-за встречи с предпринимателями Путину пришлось задержать начало разговора с Макроном

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, около двух часов общавшийся в четверг с представителями предпринимательского сообщества, признался, что ему ради этого разговора пришлось заставить ждать французского коллегу Эмманюэля Макрона.

Ответив на несколько десятков вопросов и предложений, глава государства извинился перед предпринимателями, потому что "придется закончить" встречу. "Там, видимо, уже на связи коллега из Франции, надо с ним поговорить, а через 40 минут уже у нас "двадцатка" (саммит в формате видеоконференции) будет", - объяснил Путин. Он попросил службу протокола узнать, вышел ли уже на связь президент Франции.

Пока российский лидер ждал ответа, он продолжил общение с предпринимателями. Но потом вновь постарался завершить встречу: "К сожалению, мне надо идти, не сердитесь, пожалуйста". Однако участники встречи не отпустили президента и продолжили задавать вопросы. "Ну, давайте, но Макрон обидится на вас, я скажу, что вы виноваты", - рассмеялся Путин и уточнил имя настойчивого бизнесмена. "Скажу, это Владислав виноват", - предупредил глава государства председателя Союза православных предпринимателей Владислава Жуковича.