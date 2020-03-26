{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Экстренный саммит G20 по коронавирусу
Обновлено 

Песков сообщил, что саммит G20 завершен

Переговоры прошли в режиме видеосвязи

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Саммит "Большой двадцатки" с участием президента России Владимира Путина, прошедший в режиме видеосвязи, завершился. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Саммит "Большой двадцатки" завершился", - сказал он. 

Ранее Песков сообщил ТАСС, что перед тем, как присоединиться к саммиту, глава государства пообщался по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Общение лидеров G20 проходило в закрытом для прессы формате, у него не было фиксированной продолжительности. В ходе саммита обсуждались координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
Реклама на ТАСС
Путин предложил ввести мораторий на ограничения в отношении стран из-за коронавируса
Президент России считает, что коронавирус обернется более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС