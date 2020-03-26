Песков сообщил, что саммит G20 завершен

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Саммит "Большой двадцатки" с участием президента России Владимира Путина, прошедший в режиме видеосвязи, завершился. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Саммит "Большой двадцатки" завершился", - сказал он.

Ранее Песков сообщил ТАСС, что перед тем, как присоединиться к саммиту, глава государства пообщался по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Общение лидеров G20 проходило в закрытом для прессы формате, у него не было фиксированной продолжительности. В ходе саммита обсуждались координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.