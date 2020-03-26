МИД РФ призвал к коллективным мерам по защите Конвенции о запрещении биологического оружия

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Странам - участницам Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) необходимо принять коллективные меры для противодействия стоящим перед КБТО вызовам. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с 45-летием вступления в силу этой конвенции.

"Российская Федерация, являясь первоначальным основателем Конвенции и ее депозитарием, придает огромное значение универсализации КБТО и улучшению ее выполнения. Сегодня КБТО нуждается в безотлагательном институциональном и оперативном укреплении, - обратили внимание на Смоленской площади. - Настоятельно призываем государства-участники принять коллективные меры по противодействию правовым, финансовым, техническим и другим вызовам, с которыми продолжает сталкиваться Конвенция".

Как отметили в МИД, с этой целью государствам-участникам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении значимых результатов и решений на предстоящей в 2021 году девятой обзорной конференции КБТО.

В министерстве подчеркнули, что Россия предложила ряд конкретных инициатив: по возобновлению работы над юридически обязывающим протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки, по созданию в рамках Конвенции мобильных медико-биологических отрядов и Научно-консультативного комитета, а также по совершенствованию действующих мер доверия.

"Считаем, что только согласованные в многостороннем формате решения, принятые государствами-участниками консенсусом, могут обеспечить необходимые гарантии выполнения Конвенции и сдерживание применения или угрозы применения биологического оружия", - заявили в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, с 1975 года КБТО остается одной из опор в области разоружения и международной безопасности. Конвенция стала первым международным договором, запретившим целую категорию оружия массового уничтожения. В настоящее время ее участниками являются 183 страны. Депозитарии - Россия, США и Великобритания.