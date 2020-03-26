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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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СФ готов 2 апреля рассмотреть пакет законов по инициативам Путина

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Совет Федерации готов 2 апреля собраться на внеочередное заседание для незамедлительного принятия законов по инициативам, предложенным в обращении президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

"По информации на данный момент, график заседаний Государственной думы позволяет принять блок законопроектов уже 2 апреля в третьем, окончательном чтении. В этом случае верхняя палата будет готова собраться в тот же день, 2 апреля, для проведения голосования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги
Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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